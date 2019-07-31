وذكرت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( ميزانية المملكة.. شفافية وتوازن مالي ) : يعكس محتوى إعلان الـتقرير الـربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للربع الثاني من السنة المالية 1440 / 1441 هـ ) 2019 م)، التزام المملكة بالشفافية والإفصاح المالي، وتعزيز حوكمة وضبط المالية العامة، بما يحقق مستهدفات برنامج تحقيق التوازن المالي، وفاعلية الإصلاحات المالية والهيكلية التي تنفذها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله وسمو ولـي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله- ولذلك التحسن في الأداء المالي خلال النصف الأول من هذا العام مقارنة بما سبقه، تأكيد على تحقيق النتائج المستهدفة للعام الحالي، حيث بلغ عجز الميزانية خلال النصف الأول من العام 2019 م نحو 7 .5 مليار ريال مقابل 7 .41 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، حيث ارتفع إجمالـي الإيرادات بنسبة 15 %، بينما ارتفع إجمالي النفقات بنسبة 6 % في مشهد يؤكد فاعلية تلك الإصلاحات المالية والهيكلية الـتي تنفذها المملـكة، لـتشتمل علـى الـتنوع في مصادر الإيرادات الحكومية عن طريق تفعيل المبادرات الرامية لزيادة الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى إصلاحات تطوير إدارة المالية العامة لرفع كفاءة وفاعلية الإنفاق، التي شملت مؤخرا إقرار نظام المشتريات الحكومية، كما تعكس النتائج التطور في تنفيذ المشروعات التنموية وفق (رؤية المملكة 2030 ).وواصلت : إن للإيرادات غير النفطية بنسبة 4. 14 % ارتباطا بتحسن النشاط الاقتصادي وتطبيق المبادرات الإصلاحية، حيث زادت الإيرادات الضريبية على السلع والخدمات بنسبة 48 % نتيجة زيادة الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة والمقابل المالـي علـى الـوافدين، كما زادت الـضرائب على التجارة والمعاملات الدولية بنسبة 10 % مع تحسن النشاط الاقتصادي، في الـوقت نفسه ارتفعت الإيرادات النفطية بنسبة 15 % عن الفترة المماثلة من العام السابق مدفوعة بالمبالغ المستلمة من أرباح النفط.// يتبع //06:03ت م0005