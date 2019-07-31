وذكرت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( كفى صمتاً عن مجازر الحوثي ) : تؤكد مجزرة سوق آل ثابت بمديرية قطابر بمحافظة صعدة، التي راح ضحيتها 10 من المدنيين و20 جريحا ، أن المليشيا الحوثية مستمرة في نهج العصابات الإرهابية المنفلتة التي لا تعترف بالقوانين الإنسانية والأعراف والقيم والأخلاق، ولاتزال تمارس أقذر الوسائل والأساليب وأبشعها لفرض مشروعها الانقلابي المدعوم من إيران، التي تهدف إلى تمزيق اليمن وزعزعة أمن واستقرار المنطقة.وواصلت : ونظرا للأيديولوجية المتطرفة التي يتبناها الانقلابيون، تحرص المليشيا على فرض العقاب الجماعي على كل من يعارض سلوكها الإرهابي ويدرك خطورة مشروعها الدموي و العبثي الذي يستقوي بالسلاح على المدنيين العزل، متجاهلة كل التحذيرات الدولية ومتذرعة بالعقيدة السياسية للنظام الإرهابي في طهران، الذي تعمل على تنفيذه كأحد أذرع وأدوات الملالين.وتابعت : إن لجوء الحوثي وداعميه في طهران لمثل هذه الأساليب الإرهابية وسلوك العصابات لم يكن سيكتب له الاستمرارية لولا حالة الصمت الدولي تجاه جرائمه الدولية والاستمرار في التعاطي الدبلوماسي معه من قبل المنظمة الأممية، وهو ما بات يخدم المشروع الطائفي والإرهابي للانقلاب، وزادهم قوة وصلابة.// انتهى //06:03ت م0006