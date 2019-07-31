طرابلس 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم تأكيد رئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج أنه لاتوجد وساطات دولية لإنهاء الحرب الدائرة، موضحا أن بوادر انتهاء الحرب تلوح فيما تحققه قواته من تقدم.وأشارت إلى لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي قاليماردي، وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات العسكرية والأمنية، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين، كما تم بحث ملف الهجرة غير الشرعية في أعقاب قصف مركز إيواء المهاجرين في تاجوراء.ونوهت إلى إدانة بيان الاتحاد الأوروبي استهداف مستشفى ميداني ومدرسة في العاصمة الليبية طرابلس، مبينا أن الهجوم على المستشفى أسفر عن مقتل أربعة أطباء ومسعف وإصابة ثمانية من أفراد الطاقم الطبي، مؤكدا أن هذه المنشآت الأساسية للمدينة محمية بموجب القانون الدولي.ونقلت رسالة وزير الخارجية الفرنسي جان أيف لورديان إلى نظيره الليبي محمد سياله أن بلاده عاقدة العزم على احترام حظر التسليح المتعلق بليبيا وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970، مؤكدا أن بلاده متشبثة بسيادة الدولة الليبية، مشيرا إلى أن صواريخ جافلين التي عثر عليه في مدينة غريان تعود ملكيتها للجيش الفرنسي اشترتها من واشنطن ولم تمنحها لجهة محلية.وعرجت صحف ليبيا على تسليم المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامه معدات إزالة المخلفات الحربية إلى ليبيا.// انتهى //07:02ت م0008