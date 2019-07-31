الطائف 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسدشّن مدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف مساء أمس نادي الطائف الفوتوغرافي خلال الحفل الذي أقامته لجنة التصوير الضوئي بحضور ومشاركة 90 مصور ومصورة من أبناء محافظة الطائف.وأوضح المشرف على النادي رئيس لجنة التصوير الضوئي بالجمعية عدنان الخمري أن تأسيس نادي الطائف الفوتوغرافي جاء لتعزيز التواصل بين المصورين الفوتوغرافيين ودعم الحراك الفوتوغرافي في الطائف، بالإضافة إلى المساهمة في نشر الثقافة البصرية في المجتمع ، مبينا أن النادي يسعى لتقديم العديد من البرامج المتخصصة في التصوير الفوتوغرافي التي تستهدف كافة شرائح المجتمع وذلك تحت إشراف لجنة التصوير الضوئي بالجمعية وبرئاسة الفوتوغرافي ماجد محمد المالكي.يذكر أن لجنة التصوير الضوئي بالجمعية تنظّم مساء غد الخميس معرضا فوتوغرافيا لمصوري ومصورات الطائف وذلك في صالة العرض بجاليري "آرت الطائف" بمركز منارات الأعمال.// انتهى //07:14ت م0010