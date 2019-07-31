نجران 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسقامت لجنة توطين الوظائف بمنطقة نجران أمس، بعمل زيارات ميدانية على المجمعات التجارية المغلقة، وذلك غرب ووسط نجران، للتأكد من تطبيق قرارات التوطين.وأوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري، أن الجولات شملت زيارة 147 محلاً داخل المجمعات التجارية، حيث بلغ عدد الموظفين 121 موظفاً سعودياً، و230 موظفة سعودية، فيما بلغ أعداد الموظفين الوافدين 41 وافداً يعملون في النظافة والصيانة، وبعض المهن المُستثناة داخل المجمعات التجارية.وأكد الدوسري أن اللجنة تواصل جولاتها الميدانية الصباحية والمسائية على جميع الأنشطة المستهدفة بقرارات توطين الوظائف، داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى المسارعة بتوظيف السعوديين تفادياً لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.// انتهى //08:49ت م0013