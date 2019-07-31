إسلام آباد 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم أنباء تحطم الطائرة العسكرية الباكستانية على حي سكني في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد مما أدى إلى مقتل 19 شخصاً وإصابة العشرات.وأخبرت عن الانفجار الذي وقع الليلة الماضية أمام مركز للشرطة في مدينة كويتا عاصمة إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة أكثر من ثلاثين.واهتمت بتجديد باكستان عرضها على الهند بدء حوار السلام وحل القضايا العالقة بما في ذلك القضية الكشميرية.وأخبرت عن استمرار عملية توجه الحجاج الباكستانيين إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.وتناقلت تصريحات الرئيس الباكستاني عارف علوي الذي أكد عزم بلاده على تحسين العلاقات مع كافة الدول المجاورة لها.وتطرقت إلى استمرار القوات الهندية في قصف المناطق الحدودية الباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وأشارت إلى تحسن العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة الأمريكية بعد الزيارة التي قام بها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى واشنطن الأسبوع الماضي، وعزم البلدين على إنجاح عملية السلام الأفغانية.أفغانياً تطرقت صحف باكستان إلى أنباء مقتل جنديين أمريكيين بنيران أطلقتها جندي أفغاني.// انتهى //09:04ت م0015