بيروت 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لجميع قطاعات الدولة بتقديم أرقى الخدمات لوفود حجاج بيت الله الحرام وذلك خلال ترأسه الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في نيوم بمنطقة تبوك.محليا واصلت الصحف متابعة الاتصالات والمشاورات التي يقوم بها رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري للخروج من أزمة تعليق جلسات مجلس الوزراء.وسلطت الضوء على تأكيد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح على ضرورة إجراء الإنتخابات الرئاسية متعهدا بتوفير الإمكانات اللازمة وتهية الظروف الملائمة لتنظيم الإنتخابات الرئاسية في أقرب الآجال.واهتمت صحف الأربعاء بالمشاورات التي يجريها وزير الخارجية المصري سامح شكري في كل من أثينا ونيقوسيا والتي تناولت التعاون الثلاثي في قضايا تهم أطرافها في مقدمتها الغاز والنفط ومكافحة الهجرة غير الشرعية.وذكرت إعلان مدير مكتب الرئيس البولندي ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيقوم بزيارة لبولندا من 31 أغسطس إلى 2 سبتمبر وسيشارك في الأول من سبتمبر في إحتفالات الذكرى 80 لإندلاع الحرب العالمية الثانية.وتطرقت صحف لبنان إلى قرار سويسرا تعليق مساعدتها لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين الأنورا مؤقتا إلى أن يكشف تحقيق داخلي قضية الإتهامات بسوء الإدراة وإستغلال السلطة داخل المنظمة بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية السويسرية.// انتهـى //09:32ت م0018