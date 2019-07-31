طرابلس 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسالتقى النائب بالمجلس الرئاسي الليبي أحمد معيتيق،الليلة الماضية، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا جوشوا هاريس، لمناقشة الملفات المتعلقة بالشأن الاقتصادي.وأوضحت إدارة التواصل والإعلام بالرئاسي الليبي، أن اللقاء استعرض الجهود التي تبذل في إطار التعاون لمكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه على كامل التراب الليبي.فيما أكد جوشوا هاريس، على أن الحل في ليبيا سياسياً وليس عسكرياً.// انتهى //09:44ت م0021