القاهرة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم تأكيد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن موافقة بلاده على ملء خزان سد النهضة الإثيوبي خلال فترة زمنية معينة مرهون بعدم وقوع أضرار عليها خلال تلك الفترة.ونوهت الصحف بأن مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن شنت أمس سلسلة من الغارات على مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي الإيرانية في جنوبي العاصمة صنعاء.وسلطت الضوء على الجهود المبذولة لبدء اجتماعات مناقشة الإعلان الدستوري بين المجلس العسكري السوداني وقوى الحرية والتغيير، وإعلان السلطات السودانية تعليق الدراسة بجميع المراحل التعليمية وفي المحليات كافة إلى أجل غير مسمي.وتناولت صحف مصر اقتحام عشرات المستوطنين الإسرائيليين أمس المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من جانب عناصر الوحدات الخاصة التابعة لشرطة الاحتلال الإسرائيلي.ولفتت الانتباه إلى استمرار توقف حركة الملاحة الجوية في مطار معيتيقة بالعاصمة الليبية طرابلس بعد إصابته بعدة صواريخ.وتحدثت الصحف في متفرقات أخرى عن تشكيك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في نجاح محادثات التجارة الجارية بين الولايات المتحدة والصين، وتراجع الجنيه الإسترليني خوفا من تطبيق بريكست دون اتفاق، ومقتل 17 شخصا في تحطم طائرة عسكرية بباكستان.// انتهى //10:18ت م0023