جدة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس أولي ماورر رئيس الاتحاد السويسري بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.// انتهى //10:21ت م0025