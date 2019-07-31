سياسي / قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل
الأربعاء 1440/11/28 هـ الموافق 2019/07/31 م واس
الخليل 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت جواد خضر الجعبري، وإبراهيم نمر الجعبري، من مدينة الخليل، وعماد عبد العزيز البطران، من بلدة اذنا غرب الخليل، كما اعتقلت هيثم أبو عرام على حاجز بيت عينون العسكري شرق الخليل.
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