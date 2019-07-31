الخليل 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل، أن قوات الاحتلال اعتقلت جواد خضر الجعبري، وإبراهيم نمر الجعبري، من مدينة الخليل، وعماد عبد العزيز البطران، من بلدة اذنا غرب الخليل، كما اعتقلت هيثم أبو عرام على حاجز بيت عينون العسكري شرق الخليل.// انتهى //10:24ت م0027