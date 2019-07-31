جدة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس باتريس تالون رئيس جمهورية بنين بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية بنين الصديق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:32ت م0029