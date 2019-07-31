مكة المكرمة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة أمس، ممثلة بإدارة نشاط الطالبات برامج الأندية الموسمية وأندية الحي الصيفية مشروع "إجازتي ٤"، بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي، ومديرة إدارة النشاط جميلة القليطي، ومديرة الإشراف التربوي لمياء بشاوري، وذلك بمقر الإدارة بالعاصمة المقدسة.وأوضحت الدكتورة آمنة الغامدي أن برنامج "إجازتي 4" لهذا العام حقق المجتمع الحيوي، حيث شمل فعاليات وأنشطة ترفيهية وفقًا لأربعة اتجاهات تنموية رئيسة، الترفيه، التدريب والتقنية، التطوع، السياحة.ولفتت إلى أن البرنامج جاء بأساليب جاذبة ومشوقة تناسب ميول الطلاب والطالبات وخصائصهم العمرية، بما يُعزز قيم ومهارات الحياة اللازمة لبناء الشخصية الاجتماعية المتوازنة، كما يسهم بشكل فاعل في إعدادهم لمراحل الحياة المختلفة وبناء شخصياتهم، وتنمية مواهبهم وقدراتهم، واستثمار أوقاتهم وطاقاتهم.من جانبها أفادت مديرة نشاط الطالبات جميلة القليطي، بأن برنامج "إجازتي٤" حقق الأهداف المنشودة التي رسمتها وزارة التعليم وسارت على خطواتها إدارة نشاط الطالبات بتعليم مكة.وبينت أن تعليم مكة المكرمة حظي هذا الصيف بتفعيل ٢٨ نادياً للحي، ونادي الحي التطوعي، حيث بلغ عدد المسجلات في الأندية لهذا الموسم ٢٨٥٥٢ مسجلة، والمترددات ٨٥١٥٠، وبلغ عدد البرامج ٣٠٤٢ برنامجاً، ونُفذ١٤٠ مبادرة، و١٣٠ شراكة مجتمعية.وأعربت بأن أندية الحي والأندية الموسمية؛ تهدف إلى تعزيز ثقافة التدريب والتقنية من خلال المسار التدريبي والتقني، وإتاحة الفرصة للأسرة والمجتمع لتعزيز مشاركتهم في الفعاليات الصيفية وترسيخ القيم الإيجابية في شخصيات الطلبة بإكسابهم المهارات والمعارف والسلوك؛ ليكونوا أصحاب شخصيات مستقلة تتسم بروح المبادرة والمثابرة والقيادة.وصاحب البرنامج افتتاح المعرض الرقمي لمنجزات الأندية خلال الفترة الصيفية وتضمن المعرض المنتوج المهني والتقني للمترددات، حيث تنوعت المنجزات ما بين الفن التشكيلي والمجسمات والأشغال الفنية التي تتوافق مع سوق العمل وغيرها، وفي نهاية الحفل كرمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية الدكتورة آمنة الغامدي فريق العمل من المشرفات والقائدات والطالبات الفائزات في مسابقات الأندية.// انتهى //10:38ت م0031