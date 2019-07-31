رام الله 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم خبر تصريحات الرئيس خلال لقائه رؤساء الوفود المشاركة في اجتماعات الاشتراكية الدولية، التي قال فيها: "أيدينا ما زالت ممدودة للسلام وحل الدولتين" و"أمريكا لم تعد وسيطا وحيدا ونزيها لرعاية المفاوضات" و"صفقة القرن التي يحاولون فرضها تشكل محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وإنهاء كل الاتفاقات الدولية الرامية لإنهاء الصراع".وتناولت الصحف أقوال الباحث في شؤون الأسرى عبد الناصر فروانة، إن الاحتلال اعتقل نحو 520 طفلاً منذ بداية العام الجاري، أي 16.5% من مجمل الاعتقالات خلال الفترة نفسها.وسلطت الضوء على ما قضت به المحكمة الفيدرالية الكندية، بإزالة وسم "صنع في إسرائيل" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية، بما فيها القدس، وهضبة الجولان، معللة قرارها بأن التسمية "زائفة وتحرم الكنديين من حقهم في اختيار مقاطعة هذه المنتجات".وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن الحكومة الإسرائيلية تُثبت برئاسة بنيامين نتنياهو يوما بعد يوم أنها تتعامل مع المناطق الفلسطينية المحتلة المصنفة (ج) على أنها مخزون استراتيجي للاستيطان بما في ذلك توسيع المستوطنات القائمة وبناء مستوطنات جديدة وشق طرق استيطانية من شأنها تحويل جميع المستوطنات والبؤر الاستيطانية إلى كتلة استيطانية واحدة متصلة جغرافياً في ما يشبه دولة يهودية للمستوطنين على أرض الضفة الغربية.وتابعت صحف فلسطين خبر استهجان دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، في منظمة التحرير الفلسطينية، الصمت الدولي المتواصل تجاه الجرائم والانتهاكات التي تواصلها قوات الإرهاب التابعة لحكومة المستوطنين بحق أطفال فلسطين، وآخرها استدعاء الطفل محمد ربيع عليان البالغ من العمر أربع سنوات ونصف برفقة والده للتحقيق بتهمة القاء الحجارة.وأوردت صحف اليوم خبر اقتحام العشرات من عصابات المستوطنين اليهود، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.// انتهى //11:20ت م0038