طولكرم 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة شبان فلسطينيين بينهم أشقاء من طولكرم.وذكر مكتب نادي الأسير في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوة يوسف حلمي أبو خليل ، ومجاهد ، وليث ، من بلدة عتيل شمال طولكرم، فيما اعتقلت نشأت محمد مصطفى حمد ، من قرية شوفة جنوب شرق المحافظة، عقب مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها.// انتهى //11:21ت م0039