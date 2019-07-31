سياسي / قوات الاحتلال تعتقل أربعة فلسطينيين من محافظة طولكرم
الأربعاء 1440/11/28 هـ الموافق 2019/07/31 م واس
طولكرم 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، أربعة شبان فلسطينيين بينهم أشقاء من طولكرم.
وذكر مكتب نادي الأسير في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأخوة يوسف حلمي أبو خليل ، ومجاهد ، وليث ، من بلدة عتيل شمال طولكرم، فيما اعتقلت نشأت محمد مصطفى حمد ، من قرية شوفة جنوب شرق المحافظة، عقب مداهمة منازل ذويهم، وتفتيشها.
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11:21ت م
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