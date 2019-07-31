الجزائر 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسشاركت الجزائر بأعمال اجتماع مجموعة محافظي البنوك المركزية الإفريقية لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، الذي انطلقت أعماله اليوم في العاصمة الغانية أكرا.وأفاد بيان لوزارة المالية الجزائرية، أن وزير المالية محمد لوكال رأس وفد الجزائر في هذا الاجتماع.وأضاف البيان، أن الاجتماع يناقش دراسة المسائل الاستراتيجية والعملياتية ذات الإهتمام المشترك بين الدول المشاركة، إضافة إلى تنسيق وتوحيد مواقف وأعمال محافظين البنوك المركزية الإفريقية لدى مؤسسات (بروتن وودز) خلال الجمعية السنوية لهذه المؤسسات.كما سيتم خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر حول المسائل المرتبطة بتنمية القدرات والكفاءات البشرية، لتوفير فرص عمل وتعزيز قدرات المؤسسات وتسيير المسائل المالية العامة وتطوير التمويل المبتكر.// انتهى //11:23ت م0040