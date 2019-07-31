جدة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واستفقد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد جار الله الغامدي، أمس، صالات الحج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ووقف على سير العمل في محاجر المطار.وأشاد المهندس الغامدي بالجهود التي يقوم بها العاملون في قسم المحاجر بصالات الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز بجدة, من فحص للإرساليات الحيوانية ومنتجاتها وكذلك النباتية للتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض الوبائية والمعدية والآفات النباتية العابرة للحدود, وذلك وفق نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي ولائحته التنفيذية.// انتهى //11:26ت م0042