سكاكا 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، رئيس فريق "نخبة الشمال للإنقاذ" التطوعي عبد العزيز بن عويد الطالب وأعضاء مجلس الإدارة.وفي بداية اللقاء قدّم الطالب وأعضاء الفريق نبذة عن مراحل التأسيس التي بدأ بها الفريق في عام 2014 م ،حيث تم تشكيله من قِبل مجموعة من شباب المنطقة هواة البر وذي الخبرة في عملية البحث والإنقاذ حتى وصل العدد إلى أكثر من 140 عضواً على مستوى المنطقة.وأوضح المتحدث الرسمي للفريق سامي بن نزال الخليفة أنه تم إنقاذ 61 تائهاً في صحراء الجوف, والعثور على 10 متوفين بالتعاون مع الجهات الأمنية، مبيناً أن الفريق نفذ أربع فرضيات للبحث عن مفقودين وهميين، كما شارك الفريق بإنقاذ وتوجيه سالكي الطريق جنباً إلى جنب مع فرق الدفاع المدني أثناء السيول والأمطار، كما أبرم الفريق اتفاقاً مع فريق ساعد الشمال بمنطقة الحدود الشمالية للتعاون في البحث عن مفقودين.وأعرب سمو أمير منطقة الجوف عن شكره لما يقوم به الفريق من جهود إنسانية تساند الجهات المعنية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح .// انتهى //11:39ت م0045