حائل 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق31 يوليو 2019 م واسعقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة حائل الدكتور عبدالعزيز بن إبراهيم العجيمي، أمس، اجتماعاً بمديري إدارات المساجد بالمنطقة، جرى خلاله الاطلاع على عمل إدارات المساجد بالمنطقة, لتجهيز مصليات الأعياد والجوامع التي ستقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ، وتهيئتها لخدمة المصلين، والتأكيد متابعة كل ما يخص المساجد، والرفع بكل تعدي يحصل وخاصة على الكهرباء والماء وغيرها.وأكد الدكتور العجيمي خلال الاجتماع, أن خدمة المصليات والجوامع المخصصة لأداء شعيرة صلاة العيد، والتأكيد على الإدارات المعنية بالفرع لعمل الصيانة والنظافة الدورية والتهيئة المبكرة لاستقبال جموع المصلين لتأدية الشعيرة بكل خشوع وطمأنينة, يأتي في إطار توجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ, تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة.// انتهى //11:41ت م0046