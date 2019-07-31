مكة المكرمة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واستشارك الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي, ممثلةً بالإدارة العامة للسلامة والأمن والحشود, في معرض "السلامة" الذي تنظمه الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة على مدى عشرة أيام بجوار مستشفى الحرم للطوارئ بتوسعة الملك عبدالله -رحمه الله-، الذي يأتي قبيل موسم الحج تثقيفاً لضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج.وأشاد قائد قوات الدفاع المدني بالحج اللواء الدكتور حمود بن سليمان الفرج, بجهود الرئاسة والجهات المشاركة الواضحة والملموسة في مجال السلامة, مبديا إعجابه بجناح الرئاسة وما يتضمن من وسائل ومنشورات تُعنى بسلامة ضيوف الرحمن.// انتهى //11:45ت م0047