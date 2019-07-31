عنيزة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسأقامت جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمحافظة عنيزة أمس, الحفل الختامي للدورة المكثفة الأولى لحفظ القرآن الكريم التي تأتي ضمن البرامج الصيفية للجمعية.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية الشيخ سامي محمد الصقير أن جمعيات التحفيظ في المملكة تحظى برعاية ودعم الحكومة الرشيدة، مبيناً أن الدورة اشترك فيها ما يقارب 150 طالباً في مختلف مستويات الحفظ من حفظ القرآن الكريم كاملاً وحفظ 20 ، 15 ، 10 ، 5 أجزاء وقد أتمّ عدد منهم حفظ القرآن الكريم كاملاً، مشيراً إلى أن الجمعية نفذت خلال فترة الإجازة الصيفية دورات وبرامج مكثفة لحفظ القرآن الكريم للرجال والنساء استفاد منها أكثر من 1200 مستفيد ومستفيدة.واشتمل الحفل عرض نماذج من تلاوات الطلاب المشاركين، بالإضافة إلى تقدّيم عرض مرئي سرد قصة الدورة من الفكرة وحتى التنفيذ، تلا ذلك كلمة لمحافظ عنيزة عبد الرحمن بن إبراهيم السليم أشاد فيها بالدعم الكبير الذي تحظى به جمعيات تحفيظ القرآن الكريم من الحكومة الرشيدة - أيدها الله -، مثنياً على جهود جمعية عنيزة التي تعد من الجمعيات المتميزة على مستوى الوطن.// انتهى //11:49ت م0048