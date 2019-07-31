تونس 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، إعلان رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس نبيل بفون، أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية ستنشر يوم 17 سبتمبر المقبل، وتأكيده أنه لا مجال لتأجيل موعد الانتخابات الرئاسية المزمع تنظيمها يوم 15 سبتمبر المقبل.مغاربيًا.. أشارت إلى تأكيد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ضرورة وقف الاقتتال في العاصمة الليبية طرابلس، واستعراضه أمام مجلس الأمن الدولي مستجدات الأزمة الليبية والانتهاكات المرتكبة ومأساة النازحين والمهاجرين غير النظاميين سيما داخل مراكز الاحتجاز.وتناقلت صحف الأربعاء في الشأن العربي، تنديد منظمة التحرير الفلسطينية استدعاء الشرطة الإسرائيلية لطفل فلسطيني لم يتجاوز أربعة أعوام ونصف من سكان شرق القدس للتحقيق معه بتهمة إلقاء حجارة.دوليًا.. تحدثت صحف تونس، عن تأكيد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الرئيس دونالد ترمب يريد تقليص عدد القوات المتواجدة في أفغانستان بحلول موعد الانتخابات الأمريكية.// انتهى //11:54ت م0051