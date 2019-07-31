الحديثة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليه 2019 م واستفقد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف محمد بن عمر السائح أمس، مركز التوعية الإسلامية للحج بمنفذ الحديثة، أطلع خلالها على سير العمل والتجهيزات لإستقبال حجاج بيت الله الحرام، كما اطلع على المناشط الدعوية والكتيبات والمطويات التي توزع على الحجاج من إصدارات الوزارة والتي تعنى بأداء المناسك.وأكد السائح أن هذه الجهود تأتي في سياق الخدمات التي توليها حكومة خادم الحرمين الشريفين -حفظها الله- في خدمة ضيوف الرحمن، منوهاً بدعم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف وسمو نائبه، ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على اللجنة العليا لأعمال الوزارة بالحج.// انتهى //13:07ت م0063