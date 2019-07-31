الكويت 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسأنهت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع المؤشر العام 61ر3 نقطة ليبلغ مستوى 6ر6116 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 06ر0 %.وبلغت كميات تداولات المؤشر 9ر246 مليون سهم تمت من خلال 8643 صفقة نقدية بقيمة 2ر40 مليون دينار كويتي (نحو 6ر136 مليون دولار أمريكي).وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 7ر8 نقطة ليصل إلى مستوى 6ر4881 نقطة بنسبة 18ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 4ر172 مليون سهم تمت عبر 4568 صفقة نقدية بقيمة 3ر11 مليون دينار (نحو 4ر38 مليون دولار).كما ارتفع مؤشر السوق الأول 5ر9 نقطة ليصل إلى مستوى 08ر6744 نقطة بنسبة 14ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر74 مليون سهم تمت عبر 4075 صفقة بقيمة 8ر28 مليون دينار (نحو 9ر97 مليون دولار).// انتهى //13:11ت م0064