الدمام 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسزار وفد اقتصادي من جمهورية الهند برئاسة نائب رئيس وكالة جذب الاستثمارات الهندية فارن سود وعدد من مسؤولي الوكالة المتخصصين في أنشطة الطاقة والزراعة والتعليم والصحة والصناعة والمنسوجات وغيرها، أمس, مقر الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية بالدمام.والتقى الوفد بعضو مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن السحيمي والأمين العام للغرفة عبدالرحمن الوابل، تم خلاله استعراض واقع ومستقبل العلاقات الاقتصادية السعودية الهندية، حيث تعد المملكة رابع أكبر شريك تجاري للهند.كما تم خلال اللقاء، الذي حضره السكرتير الثاني بالسفارة الهندية لدى المملكة الدكتور رامبا بو وعدد من رجال وسيدات الأعمال وممثلي الشركات المحلية، استعراض الفرص الاستثمارية في جمهورية الهند والخدمات التي تقدمها وكالة جذب الاستثمارات للمستثمرين.// انتهى //13:13ت م0065