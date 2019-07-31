صلالة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسبدأت في مدينة صلالة العُمانية اليوم أعمال ملتقى الإعلام الجديد والعصر الرقمي تحت عنوان " الممارسات الإعلامية.. التزامات وطنية ومهنية " وذلك ضمن فعاليات مهرجان صلالة السياحي 2019م ، بمشاركة عدد من المسؤولين والأكاديميين والمختصين في مجال الإعلام الرقمي.ويناقش الملتقى، على مدى يومين، عدداً من المحاور، من بينها الإعلام الإلكتروني، والشائعات، وأسس بناء الرأي العام، ومهارات كتابة المحتوى الرقمي، وإدارة وسائل التواصل الاجتماعي، وطرق التحقق من صحة الأخبار .كما يُناقش الملتقى في يومه الأول، محورين، الأول تحت عنوان "تنظيم الإعلام الإلكتروني.. إشكاليات الحرية والرقابة"؛ حيث تناقش الورقة البحثية "إدارة الإعلام الإلكتروني في عالم متغير".وتناقش ورقة أخرى بعنوان "المُمارسات الإعلامية في الفضاء الرقمي بين المهنية والتنافسية.. إشكاليات قيمية في المحتوى ومصادره ومقاصده" ، واستراتيجيات مواجهة الشائعات وأسس بناء الرأي العام ، إضافة إلى الاتصال المؤسسي وإدارة الشائعات في بيئة الاتصال الرقمي"، ودور الإعلام في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية .// انتهى //13:17ت م0067