الرياض 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسأطلق مشروع سلام للتواصل الحضاري مؤخراً برنامج " شباب سلام للعمل التطوعي" الذي من شأنه أن يبرز بشكل فاعل في الاسهامات التي يقدمها الشباب السعودي في التعايش والتفاعل الحواري مع الثقافات العالمية، وتنظيم الجهود التطوعية في المشروع وإدارة علاقات المتطوعين من خلال البرامج والمبادرات التي يعمل عليها المشروع.وأوضح الدكتور فهد بن سلطان السلطان المدير التنفيذي لمشروع سلام للتواصل الحضاري أن البرنامج عبارة عن عمل تطوعي متخصص يهدف إلى ضم مجموعة كبيرة من الكوادر الشبابية النوعية المؤهلة المتخصصة، فضلا عن الاستعانة بالقيادات الشابة التي شاركت من قبل في دورات علمية وبحثية وتدريبة أعدها مشروع سلام للتواصل الحضاري في السنوات الماضية، حيث يأتي البرنامج تكاملا مع رؤية المملكة 2030 من أجل الوصول إلى مليون متطوع سنويا بالقطاع غير الربحي، ومن هذا المنطلق تم تصميمه وإعداده.وبين الدكتور السلطان أن البرنامج يفتح المجال للاشتراك التطوعي والعضوية، ما بين عضو دائم وعضو أساسي، حيث يقوم العضو الدائم بالمساهمة في تحقيق رؤية المشروع ورسالته، والمشاركة في وفود " سلام" للمؤتمرات الداخلية والخارجية، فيما يقدم للعضو الأساسي فرص عمل تطوعية يومية في مشروع سلام للتواصل الحضاري، وتمثيل المشروع في حضور البرامج والمبادرات، وذلك بحسب احتياج المشروع من الكوادر البشرية المتطوعة من الباحثين والباحثات، ومتخصصي الإعلام الجديد، والترجمة، وصناع المحتوى، والمصممين، والمصورين، ومطوري مبادرات وبرامج، ومنتجي الأفلام ومتخصصي العلاقات العامة.وأضاف" إن منظومة العمل التطوعي المتخصص بالمشروع تسعى إلى تعزيز القيم الحضارية للمملكة، ولدينا آمال وأهداف كبيرة نضعها في هذا المشروع من أجل العمل على نقل الصورة الحقيقية للمملكة إلى العالم بكل ما فيها من منجزات تطويرية في مختلف المجالات، وبما تنطوي عليه من ثقافة وتراث، وعمق ديني وحضاري، إذ إن الصورة النمطية التي تنقلها بعض وسائل الإعلام بالخارج لا تلامس حقيقة الحياة بالمملكة، ولا تقدم الصورة المشرقة الزاهية التي نزهو بها أمام العالم، فضلا على ذلك التعرف على واقع المملكة والنهضة التي تشهدها والمستقبل الذي تسعى لصناعته.وكان مشروع سلام الحضاري قد أطلق مؤخرا عشر مبادرات ثقافية وحضارية نوعية تهدف إلى تقديم الصورة الحقيقية المشرقة للمملكة في مختلف المحافل الدولية، فضلا على تعزيز التواصل مع الثقافات المتنوعة في العالم المعاصر، تضمنت مبادرة الإنسان في السعودية، ومبادرة سعودي، ومبادرة احتواء المملكة، وبوابة سلام، ومضياف، وتمكين، ووجوه السعودية، والمعرض الافتراضي، وانظر للسعودية، ومبادرة جسر، مما يحتاج إلى كوادر بشرية متخصصة ، وقيادات شابة في مجال التطوع المتخصص يعمل بدأب على نشر هذه المبادرات وتفعيلها بشكل ناجع في مختلف المناسبات الوطنية والمحافل الدولية.// انتهى //13:27ت م0068