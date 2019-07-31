الطائف 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واساختتم النادي الأدبي الثقافي بالطائف مساء أمس الدورة التي نظمها فريق إثراء الثقافي بالنادي وقدمها أستاذ الأدب واللغويات المساعد بقسم اللغة العربية بجامعة الطائف الدكتور أحمد بن عيسى الهلالي، بعنوان "مهارات الكتابة"، لمدة يومين بحضور 56 من المتدربات والمتدربين من أبناء مدينة الطائف.وسلطت الدورة الضوء على مهارات الكتابة و التعريف بأهميتها و أنواعها و أدواتها و أبرز لوازمها، واستعراض نماذج لكتّاب في الوطن العربي, كما تم عرض أهم الأمور الإملائية و النحوية و البلاغية اللازمة عند الكتابة، إضافة إلى عمل تطبيقات عملية للحضور و استعراض لكتابات المتدربين ونقدها والتدريب على مهارات كتابة المقال والسير والتلخيص.وفي ختام الدورة كرّم رئيس نادي الطائف الأدبي الثقافي عطا الله بن مسفر الجعيد مقدم الدورة الدكتور عيسى الهلالي، إضافة إلى توزيع الشهادات الخاصة بالدورة على الحضور.// انتهى //13:29ت م0071