تبوك 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه في الإمارة اليوم، مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى والوفد المرافق له.واطلع سموه خلال الاستقبال على ما تقدمه الجوازات في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار، مؤكداً حرص الجميع على خدمة حجاج بيت الله الحرام تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة سمو وزير الداخلية.من جهته أعرب اللواء اليحيى عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذا الاستقبال, وحرصه ومتابعته لأعمال الجوازات سواء في مدينة الحجاج بمنفذ حالة عمار أو في المنطقة .حضر اللقاء مدير جوازات منطقة تبوك اللواء سعيد محمد القحطاني.// انتهى //15:09ت م0110