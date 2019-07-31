الرياض 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسثمن معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" الدكتور نبيل بن محمد العامودي صدور قرار مجلس الوزراء، بتكليف شركة "سار" لتنفيذ مبادرات السكك الحديدية ضمن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية أحد برامج رؤية المملكة 2030.وقدم العامودي شكره وتقديره بهذه المناسبة، لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على صدور هذا القرار، مؤكداً أن ذلك يأتي استمراراً لدعم الدولة - رعاها الله -، في تطوير وتحفيز الخدمات اللوجستية لتكون داعماً أساسياً لتحقيق أهداف برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية.من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "سار" الدكتور بشار بن خالد المالك عن اعتزازه بقرار مجلس الوزراء، مؤكداً أن هذا القرار سيسهم بلا شك في تحقيق أهداف برنامج الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية.وأفاد المالك أن "سار" ستتولى مسؤولية تنفيذ عدد من المبادرات ضمن البرنامج تشمل على سبيل المثال مبادرة "ربط مراكز الأنشطة الاقتصادية بالمملكة بكفاءة وفعالية عن طريق تطوير البنية التحتية الاستراتيجية للسكك الحديدية ورفع الطاقة الاستيعابية"، ومبادرة "زيادة عائدات الأصول من خلال تنويع مصادر الدخل وتحسين الكفاءة لتقليل الاعتماد على الدعم الحكومي" وغيرها من المبادرات الهامة الأخرى.الجدير بالذكر أن برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية سيسهم في تحويل المملكة إلى قوة صناعية رائدة ومنصــة لوجستية عالمية، بما يوّلد فرص عمل وافرة للسعوديين، ويعّزز الميـزان التجاري، ويعظم المحتوى المحلي.ويركـز البرنامج على أربعة قطاعات رئيسية: الصناعة، التعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية، والعديد من الممكنات بما في ذلك تطوير الأنظمة والتشريعات، والتمكين المالي، والبنية التحتية، والأراضي الصناعية، والمناطق الاقتصاديـة الخاصة، والبحث والتطوير والابتكار.// انتهى //15:09ت م0111