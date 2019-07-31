العيدابي 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليه 2019 م واسالتقى محافظ العيدابي عبد الله بن محمد الظافري في مكتبه اليوم ، مدير عام فرع الشؤون الإسلامية بمنطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي , بحضور مدير إدارة المساجد بالمحافظة محمد بن يزيد الغزواني وعدد من منسوبي الفرع.وجرى خلال اللقاء , بحث عدد من الموضوعات التي تهم عمل فرع الشؤون الإسلامية بالمحافظة والمراكز والقرى التابعة لها , ومنها المشاريع المنفذة والتي تحت التنفيذ فيما يخص بناء ونظافة وصيانة الجوامع والمساجد وغيرها من المرافق التابعة للفرع, والسبل الكفيلة بتنفيذها في الوقت المحدد لها , إنفاذاً لتوجيهات ولاة الأمر ـ أيدهم الله ـ وبمتابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة.//انتهى//15:11ت م0113