عمان 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واساحبط الجيش الأردني امس، محاولة تسلل لـ 18 شخصاً حاولوا اجتياز الساتر الحدودي من الأراضي السورية باتجاه الأراضي الأردنية.وقال الجيش في بيان صحفي، أن قوات حرس الحدود الأردنية في المنطقة العسكرية الشمالية، طبقت قواعد الاشتباك مع هولاء المتسللين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم، وفرار البقية إلى داخل العمق السوري، موضحاً انه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط مليون و 60 الف من حبوب الكبتاجون المخدرة، وقطعة سلاح واحدة من نوع كلاشنكوف، وكمية من الذخيرة.// انتهى //15:12ت م0115