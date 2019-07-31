لندن 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسأعرب الممثل البريطاني الخاص لسوريا مارتن لونغدن عن إدانة بلاده الشديدة لعمليات القصف الوحشي التي تنفذها مقاتلات نظام الأسد ضد الأهداف المدنية في إدلب.وقال لونغدن في بيان رسمي اليوم "هالنا ما نراه من قصف وحشي للمشافي والمدارس في إدلب, هذه الاعتداءات انتهاك صريح للقانون الدولي".ودعا المسؤول البريطاني نظام الأسد وروسيا إلى إحترام إتفاقات وقف إطلاق النار في سوريا التي تم التوقيع عليها مسبقاً.ويأتي هذا في الوقت الذي وثّق فيه المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، قيام نظام الأسد بشن غارات جوية كثيفة ضد المرافق الصحية والمدارس في محيط المدينة خلال الآونة الأخيرة راح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء.// انتهى //15:14ت م0119