الظهران 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسيطلق مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) خلال الفترة من 10 - 26 أكتوبر المقبل، النسخة الثانية من برنامج "تنوين"، يستضيف خلاله متحدثين ملهمين ومؤثرين من مختلف أنحاء العالم للاستفادة من خبراتهم وأفكارهم الخلاّقة .وأفاد مدير مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) علي المطيري أن موسم تنوين يهدف إلى تمكين الجيل القادم من خلال ربط المواهب السعودية بالخبرات العالمية، حيث توفر هذه المبادرة منصة عالمية تقدم محتويات جديدة، بالإضافة إلى الإرشاد والتقدم الوظيفي، وتقديم طرقًا جديدة للتعلم، حيث يتيح للزوّار مجالاً لاستخدام مخيلاتهم وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وإعادة تعريف مفهوم اللعب وعلاقته بالتعليم والتصنيع والفنون والابتكار، واستعراض تجارب ملهمة وممتعة اختيرت بعناية لتقديم معرفة خالصة وجديدة عبر بيئة محفزة لمعالجة الأفكار الإبداعية وتحويلها من خانة الأفكار المجردة إلى عالم الاستثمار، سعيًا إلى ترجمتها على أرض الواقع.وأعرب عن فخر مركز إثراء بامتلاكه بيئة مليئة بالإلهام تعزز من مكانته كوجهة إبداعية وثقافية، وهو ما تُرجم بشكل مباشر من خلال النجاح الهائل الذي حققه موسم تنوين العام الماضي، الذي أذهل الزوار والمتابعين ببرامج ونشاطات ثقافية وفنية متنوعة وغير مسبوقة، ونجح بامتياز في جذب جمهور إجمالي قدر بـ 60000 زائر وأكثر من 400 طالبٍ وطالبة من داخل المملكة وخارجها، بمشاركة 53 متحدثًا من مختلف بقاع العالم، قدموا 36 حلقة نقاشية، وسيفتح خلال الموسم الثاني من "تنوين" أبوابه ليعرض باقة من المعارض وورش العمل، التي تقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.وأكد المطيري سعي المركز من خلال هذه الفعاليات إلى وضع معايير جديدة للتميزّ في المملكة في مجال صناعة الثقافة والإبداع، إضافة إلى تطوير وتقديم منتجات معرفية مبتكرة، وخلق القيمة المضافة المرجوّة من خلال علاقاته مع الشركاء والزوّار عن طريق تحفيز استدامة المجتمعات الإبداعية والثقافية.// انتهى //15:15ت م0120