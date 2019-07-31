المدينة المنورة 28 ذو القعدة 1440هـ الموافق 31 يوليو2019م واسوقعت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وجامعة جزر القمر اليوم مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتبادل التجارب والمعارف العلمية والتعليمية بين الجامعتين.ووقع الاتفاقية من جانب الجامعة الإسلامية مدير الجامعة المكلف الدكتور عبدالله بن محمد العتيبي، ومن جانب جامعة جزر القمر رئيسها الدكتور عبد الله بن سيد حسن وحددت مذكرة التفاهم مجالات العمل المشترك المشتملة على التعاون العلمي والتعليمي بما يخدم أهداف الطرفين، وتبادل الكتب والمناهج والمطبوعات والخبرات الأكاديمية ومشاريع مراكز البحث العلمي، وتشجيع نشر البحوث والمقالات التي تصدرها الجامعتين في المجلات والدوريات العلمية.كما تضمنت المذكرة الاتفاق على تبادل الأساتذة الزائرين وفق اللوائح والأنظمة والتعليمات المعمول بها في كل جامعة والمشاركة في المؤتمرات والندوات والتعاون في الأنشطة الطلابية.// انتهى //16:28ت م0155