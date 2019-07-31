مكة المكرمة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليه 2019 م واسشاركت اللجنة النسائية التطوعية بمكتب الخدمة الميدانية 129 التابع لمؤسسة جنوب آسيا، في توديع ضيفات الرحمن المتجهات إلى المدينة المنورة ، والبالغ عددهن 80 حاجّة من دول بنغلاديش وباكستان والهند ، وذلك في إطار العناية والرعاية بضيفات الرحمن وتعزيز دور المرأة المطوفة المتطوعة في خدمتهن والوقوف على احتياجاتهن قبيل ترحيلهن للمدينة المنورة .وأكدت المطوفة لمى جمل الليل، أن المرأة المطوفة كانت ولازالت تقف جنبًا إلى جنب في خدمة ضيفات الرحمن واستقبالهن وتوديعهن والوقوف على احتياجاتهم لتوفير الراحة والطمأنينة لهن، سعيًا منها لتقديم خِدْماتٍ متميزة تليق بشرف خدمة الحجاج وتحقيق تطلعات ولاة الأمر التي تصب في تقديم كل ما من شأنه الارتقاء والإحسان في خدمة ضيوف الرحمن.وأبان المطوف ماهر جمل الليل، أن اللجنة النسائية التطوعية بالمكتب قدمت هذا العام العديد من البرامج والمبادرات الإنسانية والصحية والتوعوية التثقيفية الهادفة والمتنوعة التي تصب في خدمة ضيوف الرحمن تطوعا بكل احتراف وتجويد هذه الخِدْمات المقدمة لهن، ونقل هذه الصور المشرفة من مكة المكرمة للمرأة السعودية واحتفائها بضيفات الرحمن للعالم الإسلامي.// انتهى //16:28ت م0156