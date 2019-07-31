الرياض 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسبلغ عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس ( 1,249,951) حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات.وأوضحت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ ( 1,169,204 ) حجاج، فيما قدم عن طريق البر ( 67,198) حاجًا , وعبر البحر ( 13,549) حاجًا، وذلك بزيادة ( 108,819) حاجاً عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة ( 10% ) تقريباً.// انتهى //16:30ت م0159