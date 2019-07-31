القاهرة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية أداءًا متباينًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وسط عمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية، قابلها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب والمصريين.وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 21ر0% مسجلاً 47ر13392 نقطة، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 56ر0% ليصل إلى 28ر520 نقطة، وامتدت التراجعات إلى مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا الذي فقد نحو 42ر0% من قيمته منهيًا التعاملات عند مستوى 02ر1347 نقطة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 8ر1 مليار جنيه ليصل إلى 1ر715 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بالسوق تجاوزت 1ر4 مليار جنيه.// انتهى //16:39ت م0162