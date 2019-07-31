سكاكا 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسنجح فريق طبي في مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز بسكاكا بإجراء تدخل جراحي فريد من نوعه لزراعة أصبع لمريض ثلاثيني، حيث قام الفريق بزرع الإصبع الأصغر للمريض كان قد بُتر بآلة حادة، وقد أُدخل المريض للمستشفى على إثر بتر شبه كامل لأصبع يده الأصغر، وقطع بالشريان المغذي للإصبع، وكذلك الوتر، وكسر كامل للعظم.وقد استمرت العملية ما يقارب 6 ساعات تحت الميكروسكوب، وتكللت ولله الحمد بالنجاح، وغادر المريض المستشفى بصحة وعافية.// انتهى //16:42ت م0165