المدينة المنورة 28 ذو القعدة 1440هـ الموافق 31 يوليو2019م واسنوّه رئيس بعثة الحج التايلندية الدكتور إبراهيم فرايد سف بالجهد الذي تبذله المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد -حفظهما الله- مقدماً لهما جزيل الشكر والعرفان على ما أولياه من تسهيل لخدمة الحجاج من كافة أنحاء العالم وخدمتهم على الوجه الأكمل .وأوضح الدكتور إبراهيم أن شعار خدمة الحاج أمانة وشرف ومسئولية تدل على الاهتمام البالغ للقادمين لأداء فريضة الحج وهذا الامر غير مستغرب عن حكومة خادم الحرمين الشريفين التي تسعى لتهيئة كافة التسهيلات للحاج لادء نسكه بيسر وسهوله .وعبر إبراهيم عن سعادته وكافة حجاج تايلند بما وجدوا من الراحة والطمأنينة من وصولهم إلى المملكة العربية السعودية وحتى مقار سكنهم .// انتهى //16:43ت م0166