نيويورك 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسإستهلت الأسهم الأمريكية التعاملات عند الفتح اليوم على ارتفاع بدعم من أسهم أبل، حيث خففت الأرباح القوية للشركة المصنعة لهواتف آيفون المخاوف بشأن تأثير الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، في حين يترقب المستثمرون خفضًا شبه مؤكد لأسعار الفائدة الأمريكية.وصعد مؤشر "داو جونز" الصناعي 46.65 نقطة أو 0.17 بالمئة ليفتح عند 27244.67 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 3.04 نقاط أو 0.10 بالمئة إلى 3016.22 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع 17.18 نقطة أو 0.21 بالمئة ليصل إلى 8290.80 نقطة.// انتهى //17:35ت م0191