سياسي / طائرات حربية إسرائيلية تنفذ غارات وهمية في أجواء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان
الأربعاء 1440/11/28 هـ الموافق 2019/07/31 م واس
بيروت 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واس
نفذت طائرات حربية إسرائيلية اليوم، غارات وهمية في أجواء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية .
وقالت الفصائل الفلسطينية، أن طائرات حربية إسرائيلية، حلقت على ارتفاع منخفض ونفذت غارات وهمية فوق مخيمات عين الحلوة والبركسات والمية ومية للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا .
وأوضحت الفصائل في بيان أن تحليق الطائرات الحربية الاسرائيلية على ارتفاع منخفض إلى جانب إطلاقها جدار الصوت، أثار جو من الخوف والهلع بين الأطفال والمدنيين داخل المخيمات .
وأشارت الفصائل إلى أن الطائرات الاسرائيلية حلقت بشكل دائري في أجواء مدينة صيدا، ثم غادرت باتجاه الأراضي المحتلة .
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