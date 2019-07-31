بيروت 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسنفذت طائرات حربية إسرائيلية اليوم، غارات وهمية في أجواء مخيمات اللاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا اللبنانية .وقالت الفصائل الفلسطينية، أن طائرات حربية إسرائيلية، حلقت على ارتفاع منخفض ونفذت غارات وهمية فوق مخيمات عين الحلوة والبركسات والمية ومية للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صيدا .وأوضحت الفصائل في بيان أن تحليق الطائرات الحربية الاسرائيلية على ارتفاع منخفض إلى جانب إطلاقها جدار الصوت، أثار جو من الخوف والهلع بين الأطفال والمدنيين داخل المخيمات .وأشارت الفصائل إلى أن الطائرات الاسرائيلية حلقت بشكل دائري في أجواء مدينة صيدا، ثم غادرت باتجاه الأراضي المحتلة .// انتهى //17:37ت م0193