بيروت 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واساستقبل وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في بيروت اليوم، ممثلة منظمة اليونيسف في لبنان يوكي موكوجو وبحث معها التعاون الثنائي.كما استقبل الوزير باسيل ممثلة برنامج الامم المتحدة الانمائي سيلين مويرود، وقائد قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفل" الجنرال ستيفانو دل كول، وتناول البحث تجديد ولاية "اليونيفل" في أواخر أغسطس المقبل.// انتهى //17:39ت م0194