الأحساء 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليه 2019 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء السلمانية والمحمدية والمعلمين بمحافظة الأحساء، أمس، برنامج "فنون الكاراتيه" الذي شارك فيه 74 طالباً من المرحلتين الإبتدائية والمتوسطة، واستمر لمدة شهرين.وهدف البرنامج، الذي أشرف عليه المدرب فهد بن أحمد السعيد، إلى تعلم المشاركين أساسيات لعبة الكاراتيه، وأساليب الدفاع عن النفس، وبناء الثقة بالنفس، إضافةً إلى إكسابهم مهارات التوافق العضلي والحركي.// انتهى //17:40ت م0195