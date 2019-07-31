سكاكا 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم , حاجة عراقية ترقد بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا .واطمأن سموه على صحة الحاجة العراقية ، كما استمع من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني التفاصيل عن حالتها ، حيث تعرضت لذبحة قلبية ، أُدخلت على إثرها لمركز القلب وتم تركيب دعامة الشرايين التاجية، داعياً سموه الله لها بالشفاء العاجل ، ووجه سمو أمير منطقة الجوف بتقديم أفضل الخدمات لها حتى تتمكن من مواصلة رحلتها والوصول إلى المشاعر المقدسة لإتمام حجها بكل يسر وسهولة .وأعربت الحاجة العراقية عن شكرها لسمو أمير منطقة وجميع الجهات التي باشرت حالتها وقدمت لها العلاج اللازم والراحة التامة .//انتهى//17:40ت م0196