القطيف 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليه 2019 م واساختتمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأوجام بمحافظة القطيف أمس أعمالها وبرامجها للعام 2018م بالعديد من الفعاليات والبرامج، بحضور المدير العام لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لقطاع التنمية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، ومدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف نبيل الدوسري، وعدد من ممثلي الجمعيات الخيرية واللجان الاجتماعية وأهالي المحافظة، وذلك في صالة الأوجام الخيرية.واستهل الحفل بكلمة لرئيس مجلس إدارة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأوجام ناجي سليمان الناصر، أكد فيها أن اللجنة تسعى من خلال برامجها وأنشطتها إلى تطوير المجتمع وتنميته بمختلف شرائحه.من جهته عبّر مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية المقبل عن سعادته بالحضور، مشيراً إلى أن الجهود التي قدمتها لجنة التنمية الاجتماعية كان لها دور بارز في نشر الوعي بين المواطنين في جميع المجالات الاجتماعية والمهنية والثقافية والصحية وغيرها، وختم مشيدًا بجهود أعضاء مجلس الإدارة والداعمين لبرامج اللجنة.عقب ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً لبرامج وأنشطة اللجنة لعام 2018م من البرامج المدعومة ، كما ورد في العرض آخر تطلعات اللجنة المستقبلية.وفي ختام الحفل كرّم مدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبد الرحمن المقبل الداعمين نظير جهَودهم المثمرة في رحلة العطاء للبرامج والفعاليات للجنة، كما قدم رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بالأوجام الناصر درعا تذكارية لمدير فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية المقبل.// انتهى //17:41ت م0197