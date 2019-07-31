القطيف 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليه 2019 م واسأصدرت جمعية مضر الخيرية بالقديح في محافظة القطيف التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تقريرها للنصف الأول من العام المالي 2019م، عن مساعداتها وبرامجها ومصروفاتها للأسر المستفيدة من خدماتها .وأوضح التقرير أن المساعدات التي قدمتها الجمعية للأسر المتعففة عبر برامجها الخدمية والتنموية بلغت 3,208,562 ريالًا، استفاد منها 3057 حالة، مقارنة بمصروفات بلغت 2.450.413 ريالًا في النصف الأول من عام 2018م، بزيادة بلغت 758,149 ريالًا وتنوعت المساعدات بين برامج خدمية بلغت 2,072,529 ريالًا، شملت شؤون المساكن وشؤون الأسر والمشاريع الموسمية كالسلة الرمضانية والعيدية والمساعدات الشتوية، فيما بلغ ما أنفقته الجمعية على البرامج التنموية لكافل اليتيم والمساعدات التعليمية والزواج الميسر 1,084,536 ريالًا، كما أنفقت 51,497 ريالًا على مصابات الحريق.وأضاف التقرير أن الجمعية أنفقت 886,415 ريالاً على برنامج شؤون المساكن، مقارنة بـ 1,083,179 ريالًا صرفت في النصف الأول من عام 2018م؛ وغطى البرنامج هذا العام مساعدات بناء وترميم وشراء منازل استفاد منها 64 حالة، إضافة إلى مساعدات إيجار استفاد منها 33 حالة، ومساعدات أثاث وأجهزة كهربائية استفاد منها 70 حالة.وأشار التقرير الى تنوع برنامج شؤون الأسر الذي يغطي الاحتياجات الحياتية للأسر المتعففة من مساعدات نقدية وغذائية وصحية وعينية وخدمات اجتماعية بلغت 1,186,114 ريالًا في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بـ 647.624 ريالًا للعام الماضي بنسبة زيادة بلغت 83%، وبلغ مجموع ما أنفقته الجمعية على المساعدات النقدية 429,478 منها 68,000 ريالًا للعيدية، و 387.630 ريالًا للغذائية ومنها السلة الرمضانية بمبلغ 301,031 ريالًا، والصحية 156,261 ريالاً لـ 1,162 فرداً، والمساعدات الشتوية بمبلغ يقدر بـ 37,750 ريالًا قدمت لـ 70 حالة، وخدمات اجتماعية بمبلغ 62,644 ريالًا .وبين التقرير أن برنامج كافل اليتيم مستمرًا في تقديم الدعم لـ 23 أسرة من الأيتام بمساعدات بلغت 828,593 ريالًا في النصف الأول من عام 2019م مقابل 193.362 ريالًا لنفس الفترة من العام الماضي، ونجحت الجمعية لأول مرة في تمليك مسكن لأسرة أيتام بتكلفة 600 ألف ريال، كما استفاد 367 طالبًا وطالبةً من برنامج المساعدات التعليمية في مختلف المراحل الدراسية من مرحلة رياض وضيافة الأطفال وحتى المرحلة الجامعية، فيما بلغ إنفاق الجمعية على هذا البرنامج 135,090 ريالًا غطت الفصل الثاني من العام الدراسي 1440/1439هـ، مقارنة بـ 112,116 ريالًا أنفقها البرنامج في النصف الأول من العام الماضي 2018م.كما صرفت الجمعية في النصف الأول من العام الحالي مبلغ 120,853 ريالاً على برنامج الزواج الميسر ، استفاد منها 33 فردًا من المقبلين على الزواج، وتنوعت بين مساعدات نقدية وعينية وبناء مسكن، مقارنة بـ 371,174 ريالًا صرفت في نفس الفترة من العام 2018م، لـ 55 فردًا من المقبلين على الزواج.وأكد رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد جواد آل السيد ناصر، أن الجمعية ما كانت لتصل لهذا المستوى من الإنفاق إلا بمساندة ومؤازرة المجتمع ماديًا ومعنويًا، وتبني أفراده ثقافة التكافل الاجتماعي، حاثا أبناء المجتمع على استمرار دعمهم المادي لبرامج الجمعية، ومساندتهم مجلس الإدارة معنويًا بتقديم الأفكار التي تطور عمل الجمعية وبرامجها، إضافةً إلى النقد البناء لتقويم أداء الجمعية.// انتهى//17:41ت م0198