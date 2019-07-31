مكة المكرمة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسنظمت مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا اليوم محاضرة بعنوان " التوعية الوقائية في الحج" قدمها المقدم الدكتور أحمد بن خلف السعدي من إدارة الدفاع المدني بحضور نائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة المهندس زكي بن عمر حريري وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء لجان التوعية بمكاتب الخدمات الميدانية في اطار التعاون القائم بين المؤسسة والمديرية العامة للدفاع المدني وذلك بقاعة المحاضرات الكبرى بمبنى المؤسسة بحي الرصيفة.وأكد المقدم السعدي على حرص المديرية العامة للدفاع المدني للتعاون مع مؤسسات أرباب لرفع مستوى الوعي بأهمية السلامة والوقاية من المخاطر في المواقع ومقار سكن الحجاج في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة مستعرضا طرق الاخلاء الصحيحة في حالة وقوع حريق لا قدر الله وكيفية التعامل الأولي معه حتى وصول آليات ورجال الدفاع المدني .وتطرق لكيفية تطبيق وسائل واشتراطات السلامة في مخيمات سكن الحجاج وطرق تجنب وقوع الحوادث سواء في المخيمات أو العمائر أو الحافلات مشددا على ضرورة تأهيل أعضاء التوعية في مكاتب مجموعات الخدمات الميدانية بطرق ووسائل السلامة ودرء المخاطر لتحقيق السلامة لحجاج بيت الله الحرام من منطلق حرص واهتمام حكومة هذه البلاد المباركة بضيوف الرحمن وحرصها على راحتهم وسلامتهم وأمنهم .انتهـى17:46ت م0199