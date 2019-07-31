القدس المحتلة 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسأكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات أن الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تؤدي إلى تأجيج دائرة العنف والتطرف وإراقة الدماء، كما تدمر أسس وركائز عملية السلام.وحمّل عريقات - خلال لقائه اليوم أعضاء مجلس العموم البريطاني عن أحزاب المحافظين، والعمال، والليبراليين الديموقراطيين، وأعضاء من مجلس اللوردات - إسرائيل ( السلطة القائمة بالاحتلال ) والإدارة الأمريكية، المسؤولية الكاملة عن تدمير فرص السلام الحقيقية، لأن الطريق الوحيد للسلام يعني إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967.// انتهى //18:04ت م0202