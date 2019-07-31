حفر الباطن 28 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 31 يوليو 2019 م واسأجرت الغرفة التجارية الصناعية بحفر الباطن أمس، المقابلات الشخصية لأكثر من 100 مرشح للحصول على فرص عمل لمن يحملون شهادة الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس، وذلك بالتعاون مع شركة أرامكو روان للحفر، حيث تتميز فرص العمل المطروحة بمزايا عديدة منها راتب شهري يتجاوز "7500" ريال وتامين صحي ومكافأة تحفيزية.وأوضح المسؤول عن مشاريع منصات الحفر والتطوير في شركة أرامكو روان للحفر المهندس إبراهيم المشرف أن الشركة تسعى لاستقطاب الكوادر والكفاءات الوطنية الشابة القادرة على البذل والعطاء، مبينًا أن الشركة تواصل جهودها في مجال التوطين للوظائف الفنية والإدارية وفق رؤية المملكة 2030، وأن التوطين هو أحد أهم أولويات الشركة، التي تدعم وتساند بقوة عملية التوطين وإعطاء ابناء الوطن الفرصة ليسهموا ويكونوا عناصر فعالة في مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها المملكة.من جانبه، أفاد رئيس مجلس إدارة غرفة حفر الباطن رفيدان المطيري أن هذه المبادرة التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع شركة أرامكو روان للحفر، تعد امتداداً للفعاليات السابقة التي تسهم في توظيف شريحة الشباب من الجنسين في القطاع الخاص وتحرص الغرفة كل الحرص على التواصل مع القطاع الخاص بمختلف قطاعاته للبحث عن الفرص الوظيفية المتاحة، وذلك تماشيا مع رؤية المملكة 2030 م وبرنامج التحول الوطني 2020م، وتسهم غرفة حفر الباطن في العديد من الأعمال والأنشطة التطويرية الفاعلة التي تسعى لرفعة المجتمع اقتصاديا واستثماريا واجتماعيا في شتى المجالات حيث تعمل على استقطاب فرص العمل عبر الشركات والمؤسسات الوطنية وتنظم لها الملتقيات ليستفيد منها أبناء المجتمع كافة.// انتهى //18:24ت م0204